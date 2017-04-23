В КНДР задержали гражданина США

В Северной Корее 21 апреля арестовали гражданина США. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

Как утверждает агентство, это уже третий американец, задержанный в КНДР. Известно, что его фамилия — Ким, а также то, что он преподавал в китайском Янбианском университете. Гражданин США принимал участие в программах по доставке гуманитарной помощи в Северную Корею.

Ким прибыл в КНДР в рамках такой программы и провел в стране около месяца. Он был задержан на выезде в международном аэропорту Пхеньяна.

Причины задержания американца не сообщаются. Вашингтон также официально не комментирует эту информацию, а в Национальной разведывательной службе Южной Корее заявили, что «не осведомлены» об аресте.