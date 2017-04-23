Во Франции явка на выборах приблизилась к 70%

На выборах президента во Франции явка избирателей к 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 69,42%. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны в твиттере.

В 2012 году в первом туре выборов президента явка в аналогичный момент была выше и составляла 70,59%, а в 2007 году она достигала 73,87%.

[#ElectionPrésidentielle2017] 69,42 % : taux de participation pour la France métropolitaine au 1er tour à 17 h contre 70,59 % en 2012 pic.twitter.com/uC2rI9mmnq — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23 апреля 2017 г.

Отметим, ранее СМИ привели первые данные экзит поллов. Согласно им, в голосовании пока лидируют представитель движения «Вперед» Эмманюэль Макрон и кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.