КНДР пригрозила ядерным ударом Австралии

КНДР заявила, что может нанести ядерный удар по Австралии, если страна продолжит следовать политическим курсом США в отношении Пхеньяна. Об этом сообщает ABC со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Северной Кореи.

«Правительство Австралии слепо и рьяно придерживается линии США. Если Австралия продолжит упорствовать в следовании курсу Соединенных Штатов по изолированию и подавлению Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи», — отметил он.

Так в МИДе ответили на интервью главы австралийского коллеги Джули Бишоп, которая назвала ядерную программу КНДР «серьезной угрозой» для Австралии и допустила удар по своему государству.

По данным ТАСС, после этого интервью Бишоп повторяла данное заявление, подчеркнув, что КНДР «представляет огромную угрозу для соседей, а если ее не сдержать, то и для более широкого региона, включая Австралию».