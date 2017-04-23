Стали известны даты выхода четырех сиквелов «Аватара»

Стало известно, когда выйдут все четыре сиквела фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Об этом сообщила съемочная группа фильма на его странице в Facebook.

Все сиквелы будут снимать параллельно. Съемочная группа уже приступила к работе.

Первый фильм выйдет 18 декабря 2020 года, второй - 17 декабря 2021 года, третий - 20 декабря 2024 года, четвертый - 19 декабря 2025 года.

Группа не стала объяснять сдвиг сроков съемок относительно тех, которые изначально были заявлены Кэмероном. В частности, он объявлял, что вторая часть «Аватара» выйдет уже в 2018 году.

Отметим, что «Аватар» остается самым успешным в истории, собрав в прокате 2,8 млрд долларов.