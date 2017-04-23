Умер первый вице-премьер РФ Алексей Большаков

В Петербурге на 78 году жизни умер бывший вице-премьер России Алексей Большаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова.

«Он неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно. Алексей Алексеевич скончался вечером 21 апреля», — отметили медики.

Напомним, Алексей Большаков занимал пост первого заместителя председателя правительства Российской Федерации в период с 15 августа 1996 года по 17 марта 1997 года.