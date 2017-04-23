Погибший под Луганском представитель ОБСЕ оказался британцем

При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ под Луганском погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы МВД Украины, депутата Верховной рады Антона Геращенко.

«В результате взрыва мины ... погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющейся информации, она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь. Жизнь Джозефа спасти не удалось», — отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что погибший был гражданином США. В Госдепе данную информацию прокомментировать не смогли.