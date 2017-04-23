23 апреля 2017, 11:50
КНДР заявила о намерении потопить авианосец США
КНДР заявила о готовности потопить американский авианосец с целью продемонстрировать свою военную мощь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий Трудовой партии Кореи печатным СМИ.
«Наши революционные силы готовы потопить ядерный авианосец США с помощью одного удара», — написала газета «Нодон Синмун».
В статье авианосец США сравнивается с «грубым животным», а удар по нему расценивается как «реальный пример демонстрации силы наших вооруженных сил».
Комментарий был помещен в местном издании после большой заметки о лидере КНДР Ким Чен Ыне, который осматрел свиноферму.
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