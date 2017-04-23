Минобороны Дании заявило о взломе почты их сотрудников хакерами из РФ

Министр обороны страны Клаус Йорт Фредриксен заявил, что хакеры из России, связанные с руководством страны, на протяжении двух лет получали доступ к электронным почтовым ящикам минобороны Дании. Об этом сообщает Berlingske.

По данным ведомства, в течение 2015 и 2016 годов хакеры из группировки Fancy Bear получали доступ к несекретному содержимому почты некоторых сотрудников минобороны.

Ведомство полагает, что это стал возможно, так как не все почтовые ящики были достаточно защищены. В данный момент эта проблема уже устранена.

Стоит отметить, что в Кремле не смогли оперативно прокомментировать Rданные заявления.