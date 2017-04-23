23 апреля 2017, 18:00
Опубликованы первые экзит поллы по выборам во Франции
Представлены первые данные экзит поллов на выборах президента Франции. По предварительным данным, во второй тур выходят бывший министр экономики Эмманюэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, передает бельгийский телеканал RTBF.
Согласно обработанной на данный момент информации, Макроннабирает 24% голосов. Ле Пен — 22%.
На третьем месте - кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон с 20,5% голосов.
Далее следует представитель движения «Неподчинившаяся Франция» леворадикал Жан-Люк Меланшон с 18%.
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