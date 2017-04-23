Минздрав призвал ограничить рекламу фастфуда и газировки

Минздрав предложил ограничить рекламу фастфуда, сладостей и газировки. Такое предложение содержится в тексте стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года, передает RNS.

«Законодательное ограничение всех форм рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли, в первую очередь направленной на детей и с участием детей, таких как сладкие, особенно газированные, напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, колбасные изделия», — указывает ведомство.

Ранее Минздрав предлагал ограничить по времени показа рекламу вредных продуктов на телевидении. Сейчас запрет расширен — речь идет об ограничении всех форм рекламы.