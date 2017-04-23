Во Франции стартовали выборы президента

Во Франции стартовал первый тур президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Всего во французском списке избирателей находятся более 45 млн человек. Участки открылись в 09:00 мск и будут работать до 21:00 мск.

Согласно опросам, перед началом выборов избиратели отдавали предпочтение основателю движения «На марше» Эмманюэлю Макрону и лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен, за ними с минимальным отрывом следуют кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и представляющий движение «Неподчинившаяся Франция» леворадикал Жан-Люк Меланшон.

Участниками гонки стали также кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон, председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, лидер «Народного республиканского союза Франсуа Асселино, кандидат от Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, кандидат от французских коммунистов Натали Арто, основатель партии «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад и депутат Жан Лассаль.

Экзит поллы на участках проводиться не будет, и первые данные социологи получат только в 20:00 мск

За рубежом на участках явка оказалась достаточно низкой. По состоянию на 00:00 мск во Французской Гвиане проголосовали 37,31% избирателей, в Гваделупе - 34,17%, на Мартинике — 34,82%, на островах Сен-Пьер и Микелон — 49,1%.