В США бензин стал стоить дешевле российского

В США стоимость бензина в первом квартале 2017 года стала в среднем меньше, чем в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственное исследование.

В США в марте средняя стоимость галлона бензина (3,785 л) за три месяца составила 2,57 доллара, а в России — 2,58 доллара.

Если брать измерение цен за литр бензина, то стоимость топлива в обеих странах сравняется и составит 0,68 доллара или 38 рублей.

Отметим, всего была исследована 61 страна. В среднем по всем странам цены на бензин за квартал повысились на 1,4%.