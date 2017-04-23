Поставки Galaxy S8 перенесены из-за рекордного спроса

Samsung перенес сроки поставок нового смартфона Galaxy S8 по предзаказу. Об этом пишет «Ренхап».

Заявки на предзаказ начали принимать 7 апреля с обещанием поставить смартфоны в течение 11 дней. Однако в связи с рекордным числом заявок – 1,04 млн – «запасы быстро закончились», а также возникли трудности с подарками первым покупателям.

Сроки поставок Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus на 64 Гб были перенесены из-за «дисбаланса складских запасов по цвету или модели в магазинах».

Отметим, что новая линейка смартфонов была представлена 29 марта.