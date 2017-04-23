В Баварии призвали прекратить переговоры о принятии Турции в ЕС

Глава МВД федеральной земли Бавария Иоахим Херрманн заявил о том, что необходимо перестать вести переговоры по вступлению Турции в Евросоюз. Об этом сообщает Bild.

«Евросоюзу пора прекратить переговоры о вступлении Турции. Не ставить на паузу, не приостанавливать. Прекратить! Мы должны перестать себя обманывать: с Турцией при Эрдогане общих перспектив нет», —считает чиновник.

Между тем, как стал известно ранее, Анкара может сама выйти из переговорного процесса, так как, по мнению турецких властей, выход Великобритании из блока продемонстрировал его слабость и разобщенность.