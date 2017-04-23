Войска Асада разбили оплот террористов в Хаме

Сирийская правительственная армия смогла разгромить опорные пункты террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) на севере провинции Хама. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Сирийская армия сегодня выбила террористов из поселений Хальфая, Аз-Зувар, Залин и Бтейш на севере провинции Хама»,— пояснил он.

По данным источника, теперь армия следует к границам провинций Латакия и Идлиб. Боевики под давлением военных отступают.