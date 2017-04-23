В Самаре на акции протеста задержан депутат местного парламента

В Самаре во время «марша пенсионеров» полиция задержала депутата Губернской думы от КПРФ Михаила Матвеева. Он выступал в качестве организатора акции. Об этом сообщается в твиттере депутата.

Как пояснил сам Матвеев, против него составлен протокол по части 3 статьи 20.2 КоАП об организации публичного мероприятия, которое помешало транспорту или объектам жизнеобеспечения. Санкции по данной статье предусматривают до 15 суток ареста.

Арестовывают в РОВД сажают в камеру до суда — Михаил Матвеев (@tweet_matveev) 23 апреля 2017 г.

Отметим, акция проходила в центре Самары. Как заявила полиция, в ней приняли участие около 400 человек. Мероприятие было несогласованным. Как утверждает Матвеев, местный суд накануне обязал мэрию города рассмотреть заявку на проведение мероприятия по существу.