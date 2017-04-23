23 апреля 2017, 16:30
СМИ сообщили о лидерстве Меланшона на выборах президента Франции за рубежом
Первые итоги голосования на выборах президента вне территории Франции показали лидерство Жана-Люка Меланшона. Эти данные приводит RTBF.
Так, в Сен-Пьере и Микелоне Меланшон набирает 35,45% голосов, за ним следует Марин Ле Пен с 18,16%, Эммануэль Макрон с 17,97% и Франсуа Фийон с 9,32%.
В Мартинике Меланшон пока получает 27,36% голосов, Макрон — 25,53%, Фийон — 16,85%, а Ле Пен — 10,94%.
Во Французской Гвиане Меланшон набрал 24,72% голосов, Ле Пен — 24,29%, Макрон — 18,75%, а Фийон — 14,66%.
В Гваделупе лидирует Макрон с 30,32% голосов, за ним идет Меланшон — 23,99% голосов, Фийон — 14,87%, Ле Пен — 13,47%.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое