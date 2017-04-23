Певицу Милявскую сняли с украинского поезда

Певицу Лолиту Милявскую сняли с поезда, направлявшегося на Украину, местные пограничники. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину», — написала Милявская.

Певица заявила, что ей запретили въезд в страну. Причиной для запрета на въезд стало посещению ею Керчи в 2015 году.

На Украине проживают дочь и 74-летняя мать Милявской.