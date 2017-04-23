СМИ рассказали о доверительных беседах Трампа с Мердоком

Президент США Дональд Трамп может каждую неделю проводить переговоры с медиамагнатом Рупертом Мердоком с целью решить стратегические вопросы. Об этом пишет The New York Times.

По данным журналистов, между лидером США и владельцем медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation существуют близкие и глубокие отношения, Мердок поддерживает Трампа в трудные часы. Кроме того, медиамагнат советует своему соратнику сосредоточить усилия на экономике страны, а не на других вопросах.

«Они поддерживают друг друга и вырабатывают стратегию», — сообщает NYT. Издание расценивает личный успех Мердока и его лояльность Трампу как основообразующие элементы при общении с нынешним президентом США.

Кроме того, газета указывает, что принадлежащие Мердоку газета New York Post и телеканал Fox News всегда отзывались о Трампе с позитивной стороны.