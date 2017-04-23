Под Луганском взорвался автомобиль ОБСЕ

В районе Луганска подорвался на фугасе автомобиль с наблюдателями ОБСЕ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как отметили в народной милиции ЛНР, при подрыве один наблюдатель погиб, еще один получил ранения. Председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил о гибели одного из сотрудников миссии.

В ЛНР уточнили, что фугас был заложен в айоне села Пришиб на северо-западе от Луганска. Он мог быть установлен на пути следования машины украинскими войсками с целью провокации, отметил источник.

В Киев данный инцидент пока никак не прокомментировали.