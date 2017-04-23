Мемория. Сергей Прокофьев

23 апреля 1891 года родился Сергей Прокофьев, композитор, пианист и дирижер.

Личное дело

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891—1953) родился в имении Сонцовка Екатеринославской губернии (ныне село Красное Донецкой области Украины). Его отец был ученым-агрономом, управлял имением. Мать была хорошей пианисткой и начала заниматься с сыном музыкой, когда ему не исполнилось еще и пяти лет. Сергей рано проявил интерес к сочинительству, написав циклы маленьких фортепианных пьес, а в девять-десять лет уже сочинил оперы «Великан» и «На пустынных островах». В 1902 и 1903 годах в летние месяцы учился теории и композиции у Рейнгольда Глиэра, тогда только окончившего Московскую консерваторию. Благодаря этим занятиям создал оперу «Пир во время чумы», симфонию и несколько пьес.

В 1904 году тринадцатилетний Сергей Прокофьев поступил в Петербургскую консерваторию. Его наставниками были Николай Римский-Корсаков (инструментовка), Анатолий Лядов (композиция), Анна Есипова (фортепиано) и Николай Черепнин (дирижирование).

Окончил консерваторию по классу композиции в 1909 году, а в 1914 году — по классу фортепиано. Уже во время учебы в консерватории давал концерты — с 1908 года исполнял собственные произведения в качестве пианиста. В 1914 году сыграл с оркестром свой Первый фортепианный концерт и получил почетную премию имени Антона Рубинштейна — рояль. Продолжал занятия в консерватории по классу органа.

В конце 1917 года задумался об отъезде из России, писал в дневнике: «Ехать в Америку! Конечно! Здесь — закисание, там — жизнь ключом, здесь — резня и дичь, там — культурная жизнь, здесь — жалкие концерты в Кисловодске, там — Нью-Йорк, Чикаго. Колебаний нет».

В мае 1918 года Сергей Прокофьев выехал из Москвы в Токио. После получения американской визы в августе отплыл в США. После гастролей в Америке, в 1922 году, перебрался в Германию, а с 1923 года — в Париж, где провел десять лет. Как пианист и дирижер много выступал с концертами по Европе и США.

В 1921 году в Чикаго состоялась премьера оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». В Париже прошли постановки балетов «Стальной скок» (1927) и «Блудный сын» (1928). В 1925—1931 годах сочинил Вторую, Третью и Четвертую симфонии, Четвертый и Пятый фортепианные концерты.

В 1927 и 1929 годах приезжал с концертами в СССР. В 1930 году написал оперу «Семен Котко» по повести Валентина Катаева и балет «На Днепре» для театра «Гранд-Опера».

В 1933 году окончательно вернулся на родину. Тогда же написал музыку к постановке по повести Пушкина «Египетские ночи» в московском Камерном театре.

Вел занятия по композиции в школе высшего мастерства при Московской консерватории, получил звание почетного профессора консерватории.

Во время Великой Отечественной войны в эвакуации создал грандиозную оперу по роману Льва Толстого «Война и мир». В тот период также много работал над балетом «Золушка», Пятой симфонией, сонатами для фортепиано.

В 1947 году был удостоен звания Народного артиста РСФСР, а в 1948 году подвергся нападкам за «формалистический» стиль музыки и симпатии к «вырождающемуся искусству Запада». Тогда же была арестована и приговорена к двадцати годам лагерей за шпионаж его первая жена, испанка Каролина Кодина-Любера (1897—1989).

Сергей Прокофьев скончался от кровоизлияния в мозг 5 марта 1953 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В память о композиторе на доме в Камергерском переулке, где он жил, установлена мемориальная доска.

Чем знаменит

Сергей Прокофьев

Сергей Прокофьев — музыкальный вундеркинд, один из наиболее значительных русских композиторов XX века, сочинивший одиннадцать опер, семь балетов, столько же симфоний, восемь концертов и музыку к кино («Александр Невский» (1938) и «Иван Грозный» (1944—1945).

Прокофьев также был известным пианистом, дирижером и музыкальным педагогом. Лауреат шести Сталинских премий (1943, 1946 — трижды, 1947, 1952) и Ленинской премии (1957). Народный артист РСФСР (1947).

Сергей Прокофьев считается новатором музыкального языка, обогатившим его в области гармонии. В его произведениях выделяют так называемую «прокофьевскую доминанту». Типичные для композитора звучания достигаются на основе диссонанса медных духовых инструментов и сложных полифонических узоров струнной группы.

О чем надо знать

Новаторство композитора не всегда находило понимание у слушателей и чиновников. Так, на премьере Скифской сюиты зал опустел наполовину. Среди ушедших с премьеры был и директор Петербургской консерватории Александр Глазунов.

В 1948 году Прокофьева ругали в советской прессе за формализм. Его Шестая симфония (1946) и опера «Повесть о настоящем человеке» были названы не соответствующими концепции соцреализма. Однако со временем Шестая симфония была признана шедевром.

В первый раз Прокофьев женился в 1923 году, в браке родились два сына — Святослав (1924) и Олег (1928). Брак распался в 1941 году, когда Прокофьев ушел к Мире Мендельсон. В 1948 году его первая супруга Каролина Кодина-Любера была арестована по обвинению в шпионаже и сослана — сначала в Абезь (Коми АССР), затем в мордовские лагеря. В 1956 году она была реабилитирована, позднее покинула СССР. За рубежом основала Фонд Прокофьева, который позднее разросся до Архива и Ассоциации Прокофьева.

Прямая речь:

О музыкальном даре: «К трем годам относится мое первое воспоминание. Я кувыркаюсь на постели моего отца. Вокруг стоят родные. В передней звонок, приехали гости. Все бегут встречать. Я продолжаю кувыркаться и, слетев с постели, ударяюсь лбом о железный сундук. Нечеловеческий рев, все бегут обратно.

Удар был здоровенный — шишка на лбу осталась на все детство и юность и сравнялась лишь к тридцати годам. Когда, уже молодым человеком, я дирижировал в Париже, художник Ларионов трогал ее пальцем и говорил: "А может, в ней-то весь талант!"».

О знакомстве с оперой: «В Москве меня взяли на оперу, на "Фауста". Когда мы очутились в ложе театра Солодовникова (после революции — филиал Большого театра), мать дала мне несколько предварительных объяснений.

— Ты понимаешь, жил-был Фауст, ученый. Он уже старик, а все читает книги. И вот приходит к нему черт и говорит: "Продай мне душу, тогда я сделаю тебя снова молодым". Ну, Фауст продал, черт сделал его молодым, и вот они начинают веселиться…

Я насторожился. Пришли мы в театр задолго до начала, я скучал в ожидании, не вполне понимая, куда и зачем привели, а тут вдруг такая интересная перспектива: приходит черт, и потом они начинают веселиться!».

О поступлении в консерваторию: «Вступительный экзамен прошел довольно эффектно. Передо мной экзаменовался мужчина с бородой, принесший в качестве всего своего багажа романс без аккомпанемента. Я вошел, сгибаясь под тяжестью двух папок, в которых лежали четыре оперы, две сонаты, симфония и довольно много фортепианных пьес. "Это мне нравится!" — сказал Римский-Корсаков, который вел экзамен».

О зарубежье: «Воздух чужбины не возбуждает во мне вдохновения, потому что я русский и нет ничего более вредного для человека, чем жить в ссылке, находиться в духовном климате, не соответствующем его расе. Я должен снова окунуться в атмосферу моей родины, я должен снова видеть настоящую зиму и весну, я должен слышать русскую речь, беседовать с людьми, близкими мне. И это даст мне то, чего так здесь не хватает, ибо их песни — мои песни».

О предназначении: «Композитор, как и поэт, ваятель, живописец, призван служить человеку и народу. Он должен украшать человеческую жизнь и защищать ее. Он прежде всего обязан быть гражданином в своем искусстве, воспевать человеческую жизнь и вести человека к светлому будущему».

7 фактов о Сергее Прокофьеве:

Страстью композитора были шахматы. Он же предложил «девятерные» шахматы, для которых используется доска с полем 24х24, а игра ведется сразу девятью комплектами фигур. Однажды Прокофьев играл партию с экс-чемпионом мира по шахматам Эмануэлем Ласкером и смог свести ее к ничьей.

В 1936 году написал для Центрального детского театра симфоническую сказку «Петя и волк», получившую широкую известность. Также составил сборник фортепианных пьес «Детская музыка» (1935).

Прокофьев сам написал бо́льшую часть либретто к свои операм. Он писал и рассказы, которые были опубликованы в 2003 году. В СССР и России не раз переиздавалась «Автобиография» Прокофьева, написанная им после возвращения на родину.

«Дневники» Сергея Прокофьева легли в основу документальной ленты «Прокофьев: Неоконченный дневник», снятой режиссером из Канады Иосифом Фейгинбергом.

Композитор скончался в Москве в коммунальной квартире в Камергерском переулке. Так как он умер в один день со Сталиным, кончина осталась почти незамеченной, а близкие столкнулись с большими трудностями при организации похорон.

В 2009 году в Государственном музее им. А. С. Пушкина была показана «Деревянная книга Сергея Прокофьева — симфония родственных душ». Книга является собранием высказываний известных людей. Прокофьев задавал им один и тот же вопрос: «Что вы думаете о солнце?». В альбоме свои мысли оставили 48 человек.

Согласно завещанию Прокофьева, в год столетия со дня его смерти, в 2053 году, будут открыты все его архивы.

Материалы о Сергее Прокофьеве:

Статья о Сергее Прокофьеве в Википедии

Биографическая справка РИА Новости

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