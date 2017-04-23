23 апреля 2017, 20:36
МИД РФ расценил подрыв авто ОБСЕ под Луганском как провокацию
МИД России выступил с заявлением по поводу сегодняшнего подрыва автомобиля миссии ОБСЕ в Донбассе. Оно опубликовано на сайте ведомства.
В МИД расценили инцидент как провокацию.
«Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского «Комплекса мер»», — отмечается в сообщении.
МИД РФ выразил соболезнования родственникам погибшего представителя ОБСЕ и призвал провести тщательное и объективное расследование случившегося.
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