Австралия ответила на угрозы КНДР по поводу ядерного удара

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп отреагировала на прозвучавшие со со стороны КНДР угрозы о применении против страны ядерного оружия. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

«Правительство Северной Кореи должно вкладываться в благосостояние ее населения, которое страдает на протяжении долгого времени, а не в оружие массового уничтожения», — отметила она.

По словам Бишоп, КНДР является угрозой не только для своих соседей, но и для всего региона, в том числе и Австралии.

Отметим, КНДР угрожала применить против Австралии ядерное оружие за «слепое потакание США» .