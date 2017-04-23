При обвале на шахте под Челябинском погибли двое

В Челябинской области при обвале породы в шахте «Центральная» двое рабочих получили смертельные ранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Кроме того, был госпитализирован еще один рабочий.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК России (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек)», — отметили в СК.

Сейчас ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц.