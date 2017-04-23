Взорванный под Луганском автомобиль ОБСЕ нарушил маршрут

Как заявили представители народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, подорвавшийся на фугасе недалеко от Луганска автомобиль СММ ОБСЕ нарушил основной маршрут. Об этом сообщает «Луганскинформцентр».

«Известно, что указанный экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ», — отметили в милиции.

В ЛНР надеются, что представители международных организаций дадут реальную оценку инциденту.

Как стало известно ранее, при подрыве авто погиб один из сотрудников миссии ОБСЕ в ЛНР.