Названы самые безопасные города мира

Самым безопасным городом мира стала столица ОАЭ Абу-Даби. Рейтинг из 378 городов составлен порталом Numbeo.com, пишет издание The National.

В категории безопасных оказались также Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария), Доха (Катар), Сингапур, Цюрих (Швейцария).

Для безопасных городов уровень преступности должен составлять менее 20 баллов, для Абу-Даби этот индекс составляет 14,4 балла. На 100 тысяч жителей в 2015 году в нем приходилось до 83,8 преступлений. Кроме того, по данным местного МВД, в стране зафиксирован самый низкий уровень насильственных преступлений в мире. Самыми популярными в ОАЭ стали нарушения ПДД, мелкие кражи, мошенничество и киберпреступления.

В категорию городов с относительно низким уровнем преступности (от 20 до 40 баллов) попали Берн (Швейцария), Гонконг (Китай), Минск. Столица Белоруссии стала самым безопасным городом в СНГ — в общем рейтинге она заняла 28-е место.

Москва оказалась только на 205-м месте с 45,32 баллами, что означает «умеренный уровень преступности».

Более низкие позиции в рейтинге заняли Стокгольм, Афины, София, Окленд, Рим, Брюссель, Манчестер, Дублин.

Самым опасным городом на планете признана столица Венесуэлы Каракас с уровнем преступности более 80 баллов.