23 апреля 2017, 14:53
В Москве задержали раздававших наклейки в поддержку Навального активистов
В Москве неподалеку от станции метро «Красные ворота» полицейские задержали пятерых активистов. Они раздавали наклейки с лозунгами в поддержку выдвижения в президенты оппозиционера Алексея Навального. сообщает ОВДинфо.
Задержанные были доставлены в отдел полиции «Басманный».
Как сообщил один из задержанных Виталий Серуканов, пока не решен вопрос о том, будут ли против них составлять протоколы о нарушении порядка проведения массовых акций, либо ограничатся профилактической беседой.
Во время раздачи наклеек нескольких активистов московского штаба @navalny задержала полиция — везут в ОВД «Басманное» «проверить личности». pic.twitter.com/KNYxWRM1Kt— Команда Навального (@teamnavalny) 23 апреля 2017 г.
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