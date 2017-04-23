В Москве задержали раздававших наклейки в поддержку Навального активистов

В Москве неподалеку от станции метро «Красные ворота» полицейские задержали пятерых активистов. Они раздавали наклейки с лозунгами в поддержку выдвижения в президенты оппозиционера Алексея Навального. сообщает ОВДинфо.

Задержанные были доставлены в отдел полиции «Басманный».

Как сообщил один из задержанных Виталий Серуканов, пока не решен вопрос о том, будут ли против них составлять протоколы о нарушении порядка проведения массовых акций, либо ограничатся профилактической беседой.