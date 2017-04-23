Прокуратура Владимира заявила о праве властей не согласовывать свои акции

Прокуратура Владимира в ответе на запрос из-за проведения акции солидарности «Нет террору» заявила, что органы власти не обязаны согласовывать свои массовые мероприятия, так как они не подпадают под закон «О митингах». Документ подписан зампрокурора города Виктора Коновалова. Его опубликовал активист Антон Комин.

По словам Коновалова, нормы ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» могут не применяться, если заявителем акции выступают органы власти. Он отметил, что это положение прописано в статье 5 закона, где указано, что организаторами массовой акции могут быть граждане, политические партии, а также общественные или религиозные объединения.

При этом в прокуратуре не уточнили, как должны регулироваться организованные властью акции.