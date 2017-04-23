США и Япония начали военные учения у Корейского полуострова

Авианосная ударная группа ВМС США, которую возглавляет атомный авианосец Carl Vinson, начала совместные учения с ракетными эсминцами ВС Японии неподалеку от Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Во время учений странам предстоит отработать маневрирование в составе тактических групп и провести тренировки по связи.

Затем корабли обеих групп могут начать движение на северо-восток, чтобы продолжить совместные учения в Японском море.

Как ранее подтвердил премьер Японии Синдзо Абэ, страна проведет совместные военно-морские учения с Францией, Великобританией и США.