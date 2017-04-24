Курс доллара обновил двухлетний минимум

Курс доллара США в ходе торгов на Московской бирже в понедельник упал ниже отметки в 55,8 рубля, обновив минимум с 3 июля 2015 года, сообщает «Интерфакс».

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», укрепление рубля к доллару и бивалютной корзине связано с ростом мировых цен на нефть и активизацией спроса мировых инвесторов на рисковые активы после состоявшегося в воскресенье первого тура президентских выборов во Фракции. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:40 мск поднялась до 52,47 долларов за баррель

Курс доллара США к 12:34 мск опустился на 66 копеек к уровню предыдущего закрытия и составил 55,795 рублей за доллар. Евро вырос на 10,75 копейки - до 60,68 рублей.

В целом, стоимость бивалютной корзины потеряла 31,5 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 57,99 рубля.

Напомним, что в начале апреля Минэкономразвития России спрогнозировало, что к концу года рубль ослабнет, и за доллар будут давать 68 рублей. Однако всего через неделю глава МЭР скорректировал прогноз, заявив что при сохранении текущих цен на нефть доллар к концу 2017 года будет стоить 62 рубля.