Оппозиция подала заявку на проведение 6 мая акции на Болотной площади

Группа оппозиционеров подала заявку на проведение шествия и митинга на Болотной площади в Москве 6 мая – в годовщину «Марша миллионов», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из организаторов акции Александра Рыклина.

Шествие планируется провести от Октябрьской площади до Болотной площади, предполагаемая численность участников акции - 10 тысяч человек.

Заявителями акции выступили Лев Пономарев, Михаил Шнейдер, Сергей Шаров-Делоне, Сергей Давидис, Геннадий Гудков, Леонид Гозман и Александр Рыклин.

Напомним, что 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве прошла согласованная с властями акция «Марш миллионов». Шествие и митинг переросли в столкновение с полицией, в результате чего были задержаны около 400 человек, в отношении многих из которых были возбуждены уголовные дела.

После этого представители оппозиции ежегодно подают заявку на проведение акции в годовщину митинга на Болотной площади, однако власти до сих пор отказывали в ее согласовании.