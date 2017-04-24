Гранату в компьютерный зал в Дагестане принес сын хозяина здания

Взрыв в селении Агвали Цумадинского района Дагестана произошел в компьютерном зале, который действует отдельно от школы. Кроме того гранату, по предварительной версии, принес не школьник, а 20-летний молодой человек. Об этом «Интерфаксу» сообщил замглавы правительства республики Рамазан Джафаров.

По его словам, 20-летний молодой человек, предположительно, является сыном хозяина здания, в котором находится компьютерный клуб.

Он забрал гранату у кого-то из детей, добавил чиновник.

По словам Джафарова, правоохранители считают, что взрыв произошел случайно.

Боевая граната детонировала в 14:00. В результате инцидента пострадали 11 человек, включая несовершеннолетних. Один из пострадавших погиб.

Ранее в Следственном комитете заявили, что следователи работают подростком, который принес гранату клуб. Он рассказал, что нашел ее на улице и принес в компьютерный зал.

Директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров рассказал агентству, что четверо пострадавших — школьники, а остальные шесть — вероятно, студенты.

Расследуется дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении взрывчатых веществ.