Путин уподобил свою работу жизни морских ангелов и чертей

Президент Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества заявил, что его работа подобна жизни морских ангелов и чертей, фильм о которых он посмотрел ранее. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителей РГО, морские ангелы представляют собой тип медуз, 70% рациона которых состоит из других медуз — морских чертей.

«Я так понимаю, одна медуза ест другую?», — уточнил Путин.

«Да, эти медузы питаются другими медузами, 70% диеты», — пояснили ему.

«А вторая картинка? Где моллюск-ангел, он поедает чертика?», — спросил президент.

«Да, морские ангелы поедают морских чертей», — ответили президенту.

«То, чем я занимаюсь, надо будет поближе познакомиться с вашими результатами работы… Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел, оглядываться по сторонам. Посмотреть, что в природе происходит, очень полезно», — заметил Путин.

Отметим, президент посмотрел фильм в рамках доклада о реализации проекта РГО «Изучение подводного мира арктических вод России».