СМИ сообщили об увольнениях в отряде космонавтов

Из отряда космонавтов могут уйти Герой России Сергей Волков и еще несколько человек. Об этом ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Помимо Геннадия Падалки, написавшего заявление об увольнении, отряд космонавтов недавно покинул еще один опытный космонавт, на счету которого три космических полета, — Сергей Волков. Он также ушел по собственному желанию», — отметил он.

По словам источника, еще одного космонавта могут отстранить от тренировок по состоянию здоровья. Кроме того, двое космонавтов могут уйти по той же причине.

Таким образом, после ухода космонавтов 13 из 27 оставшихся не будут иметь опыта космических полетов.