Повару из Подмосковья предъявили обвинения в связи с терактом в метро

Гражданину Таджикистана Содику Ортикову, задержанному по делу о теракте в метро Петербурга, предъявлено обвинение в терроризме, а также незаконном приобретении и хранении оружия. Об этом стало известно на заседании Мосгорсуда, который рассматривает законность ареста Ортикова, сообщает «Интерфакс».

Ортиков работает поваром в кафе в поселке Лесной городок Одинцовского района Подмосковья. Его и еще одну сотрудницу кафе гражданку Узбекистана Шохисту Каримову арестовали по подозрению в причастности к теракту.

По данным следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов связывался с человеком, звонившим затем Ортикову.

При обыске в квартире, где жил Ортиков, говорится в материалах дела. Подозреваемый заявил о своей полной непричастности к было изъято оружие.

Сам он заявлял, что оружие принадлежит другому квартиросъемщику.