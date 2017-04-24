Российская легкоатлетка лишена бронзы Игр-2008

Международный олимпийский комитет лишил бронзовой медали Игр-2008 в Пекине россиянку Татьяну Чернову. Награда, полученная в семиборье, отозвана после перепроверки допинг-пробы спортсменки, сообщается на сайте МОК.

В пробе Черновой обнаружен запрещенный препарат туринабол.

Из-за нарушения атидопинговых правил ранее были аннулированы достижения спортсменки в семиборье на ЧМ-2011 (там она заняла первое место) и Олимпиаде-2012 (бронза).

Также Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Чернову на 3 года и 8 месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года.

В Пекине Чернова стала четвертой, однако после дисквалификации из-за допинга украинки Людмилы Блонской получила бронзовую медаль.

Теперь она обязана вернуть награду МОК.

Кроме этого, Международный олимпийский комитет аннулировал результаты мужской сборной России в эстафете 4х400 м на Играх 2012 года в Лондоне. Решение принято из-за положительной пробы Максима Дылдина.

Российская команда тогда не завоевала медалей, показав пятый результат. В пробе Дылдина также обнаружен туринабол.