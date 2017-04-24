Медведев сравнил прогнозы Минфина и МЭР с кинематографом

Глава российского правительства Дмитрий Медведев выступил на расширенной коллегии Минэкономразвития (МЭР), говорится на сайте кабмина.

Там он сравнил прогнозы МЭР и Минфина с кинематографом, сообщает РИА Новости.

«Очень разные два экономических ведомства. Когда проходит коллегия Минфина — кино страшное, а когда проходит коллегия Минэкономразвития — кино оптимистическое», — заявил премьер-министр.

Кроме этого, он наградил лучших сотрудников МЭР. По словам Медведева, в министерстве «работают профессионалы, люди увлеченные, которые помогают государству в самых сложных ситуациях решать государственные задачи, помогают бизнесу, помогают людям».

Министерство экономического развития с 30 ноября 2016 года возглавляет Максим Орешкин. До этого он был заместителем министра финансов. На посту главы Минэкономразвития Орешкин сменил Алексея Улюкаева, который находится под домашним арестом по подозрению в получении взятки.