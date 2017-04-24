После взрыва в дагестанской школе возбуждено дело

После взрыва в сельской школе в Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Следствие заявляет, что граната взорвалась в компьютерном классе школы села Агвали Цумадинского района. Это произошло около 14:00 мск. При взрыве пострадали 11 несовершеннолетних, один из них скончался.

В настоящее время с принесшим в школу гранату подростком работают следователи и психологи. Школьник заявил, что он нашел взрывное устройство на улице.

В настоящее время возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.