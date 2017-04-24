Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отозвала иск к Google по поводу предустановленных приложений компании в мобильных устройствах на базе Android. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАС.

24 апреля Арбитражный суд Москвы должен был проводить слушания по иску ФАС к Google Inc. и Google Ireland Limited. Ведомство требовало обязать эти компании устранить нарушения, которые ФАС выявила в 2015 году. Третьим лицом по делу проходила компания «Яндекс».

Именно она обратилась в ФАС, требуя наказать Google за то, что на телефонах и планшетах на базе Android есть только один предустановленный поисковик, а также ряд других приложений.

На прошлой неделе в ФАС сообщили, что Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение ведомства с Google, по условиям которого корпорация выплатит все штрафы, наложенные ФАС в России.

Также Google обязался не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений.

Иски друг к другу стороны обязались отозвать.