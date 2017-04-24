В Генпрокуратуре отказались назвать преемников главного военного прокурора

В Генеральной прокуратуре России отказались называть возможных кандидатов на должность главного военного прокурора. Об этом сообщает РИА Новости.

Об отставке прокурора Сергея Фридинского стало известно на выходных. Сообщалось, что чиновник написал заявление по выслуге лет.

Первый замгенпрокурора Александр Буксман на вопрос агентства о возможном преемнике Фридинского заявил: «Как можно говорить, кто вместо него, когда Фридинский не освобожден? Место занято».

По Конституции генпрокурора и его заместителей назначает и освобождает от должности Совет Федерации. Ожидается, что палата рассмотрит этот вопрос в течение недели.