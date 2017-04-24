Вексельберг рассказал о постройке планера для облета Земли за пять суток

Глава группы «Ренова», президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг рассказал о разработке планера, который сможет облететь Землю без остановок за пять суток. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшие два года перед нами стоит задача, и мы уверены, что мы с ней справимся. Построим летательный аппарат, который поднимется на высоту в 16 км, а также осуществит беспосадочный перелет вокруг земного шара за 120 часов», — сообщил Вексельберг на заседании попечительского совета Русского географического общества, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.

Бизнесмен отметил, что предыдущая попытка установить подобный рекорд была предпринята американцами, однако тогда полет занял 560 часов и потребовал 15 посадок летательного аппарата.

«Мы представим график, как видим реализацию этого проекта, и очень надеемся, что Русское географическое общество поддержит эту инициативу», — заявил Вексельберг, обращаясь к главе государства.

Между тем еще в марте 2005 года американец Стив Фоссетт на самолете Scaled Atlantic GlobalFlyer совершил первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли. На это у него ушло 67 часов и 2,5 минуты.