Еще один пострадавший 26 марта полицейский был потерпевшим по «болотному делу»

Еще один сотрудник полиции, пострадавший во время антикоррупционного митинга в Москве 26 марта, ранее был потерпевшим в рамках «болотного дела», сообщает «Открытая Россия».

Речь идет о командире 1-го батальона 2-го оперполка полиции столичного главка МВД Валерии Гоникове.

По версии следствия, столяр из Люберец Александр Шпаков нанес Гоникову «не менее двух ударов кулаком руки в левую часть лица».

Сам Шпаков это отрицает.

Ранее этот же полицейский был признан потерпевшим по делу о массовых столкновениях на Болотной площади Москвы 6 мая 2012 года. Тогда митингующие, по словам полицейского, избили его коллегу, а с него самого сорвали рацию.

В конце марта 2017 года стало известно, что еще один сотрудник 2-го оперполка Евгений Гаврилов, получивший на антикоррупционном митинге черепно-мозговую травму, в 2015 году был потерпевшим по «болотному делу» — полицейский заявлял, что его избили зонтиком.