Кремль соберет на совещание заместителей полпредов и вице-губернаторов

Руководство внутриполитического блока президентской администрации 25 апреля проведет совещание с рядом заместителей полпредом и вице-губернаторов. Об этом «Газете.ру» сообщил представитель администрации президента Алексей Жарич.

По его словам, на встрече в Москве с представителями регионов обсудят координацию мероприятий по подготовке к местным выборам, проведение федеральных праздничных мероприятий и работу с НКО по подаче заявок в фонд президентских грантов.

Как рассказал Жарич, «в этом году введен новый упрощенный порядок подачи заявок, который позволит принять участие организациям из всех регионов страны. В этой связи представляется важным проведение качественной информационной работы региональными администрациями среди местных НКО».

По словам источника издания в Кремле, на совещание приглашены чиновники, в регионах которых предстоят выборы разных уровней и которые «имеют большой электоральный вес».

За внутреннюю политику в кремлевской администрации отвечает Сергей Кириенко.