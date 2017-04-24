В дагестанской школе взорвалась граната

В Цумадинском районе Дагестана в школе взорвалась граната. При взрыве гранаты в компьютерном классе погиб ученик восьмого класса, еще 11 детей пострадали, заявили РИА Новости и «Интерфаксу» в МВД республики.

Как уточняет ТАСС, инцидент произошел в селении Агвали.

В МВД сообщили, что на месте работает оперативно-следственная группа.

При этом в МВД Дагестана ТАСС заявили, что взорвалась не граната, а что-то другое.

«Взрыв гранаты не подтверждается. Подростки пострадали при неосторожном обращении с оружием. Обстоятельства уточняются», — заявили агентству в полиции.