24 апреля 2017, 16:06
В дагестанской школе взорвалась граната
В Цумадинском районе Дагестана в школе взорвалась граната. При взрыве гранаты в компьютерном классе погиб ученик восьмого класса, еще 11 детей пострадали, заявили РИА Новости и «Интерфаксу» в МВД республики.
Как уточняет ТАСС, инцидент произошел в селении Агвали.
В МВД сообщили, что на месте работает оперативно-следственная группа.
При этом в МВД Дагестана ТАСС заявили, что взорвалась не граната, а что-то другое.
«Взрыв гранаты не подтверждается. Подростки пострадали при неосторожном обращении с оружием. Обстоятельства уточняются», — заявили агентству в полиции.
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