Латвия названа самой ВИЧ-инфицированной страной Евросоюза

В Латвии зарегистрирован самый высокий среди всех стран ЕС уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Евросоюзе, сообщает РИА Новости.

На 1 января 2017 года в стране было зарегистрировано 6972 ВИЧ-инфицированных, рассказала журналистам глава Балтийской ВИЧ-ассоциации Инга Упмаце. По ее словам, число констатированных новых случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека в Латвии превысило показатель Эстонии и стало самым высоким в Евросоюзе.

Власти страны запустили кампанию по информированию об опасностях вируса иммунодефицита, после чего жители страны стали более активно проходить тест на ВИЧ.

Однако за время кампании число новых пациентов удвоилось. Упмаце сообщила, что количество проведенных тестов на СПИД и ВИЧ-инфекцию за последние месяцы увеличилось в среднем на 15%. За первые восемь месяцев 2016 года в Латвии было зарегистрировано 197 новых случаев заболевания ВИЧ, а за последующие четыре — еще 168.

По данным Балтийской ВИЧ-ассоциации, чаще всего вирус передается при гетеросексуальных половых контактах — 38%. Гомосексуальные связи стали причиной 6,6% случаев заболевания.