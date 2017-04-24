Песков рассказал о тотальной нетерпимости Кремля к коррупции

Главной целью российских властей является «создание атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается самого процесса борьбы с коррупцией, уже, по-моему, ясно, что это не набор каких-то разовых акций, а это действительно планомерная работа, которая имеет своей главной целью создание атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях», — заявил представитель Кремля.

По оценке Пескова, «в этом плане мы прошли хорошее расстояние, хотя еще раз повторяем, эта работа постоянна, она никак не ограничена во времени».

Он добавил, что «существуют определенные резервы для совершенствования нашего антикоррупционного законодательства, хотя эта работа тоже ведется на постоянной основе, и здесь есть определенные и заметные достижения».

Сегодня президент РФ Владимир Путин встретится в Петербурге с членами Совета законодателей. Заявлено обсуждение совершенствования законодательства о противодействии коррупции.

Во встрече примут участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.