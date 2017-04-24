Суд Петербурга отказал противникам передачи Исаакия в подаче иска

Городской суд Санкт-Петербурга признал законным отказ Смольнинского райсуда рассмотреть иск противников передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает ТАСС.

Истцы дважды подавали коллективный административный иск к комитету имущественных отношений городского правительства. Они требовали признать незаконным решение комитета о передаче Исаакиевского собора, в котором сейчас расположен музей, Русской православной церкви.

Сначала иск был направлен в Василеостровский районный суд, который отказался принимать исковое заявление. Городской суд Петербурга в марте поддержал это решение.