24 апреля 2017, 18:02
В Москве погиб снявшийся в сериале «Интерны» актер
В Москве скончался актер Казимир Лиске, снявшийся в сериале «Интерны». Об этом в Facebook сообщила его агент Рэйчел Якубович.
Агентству ТАСС она уточнила, что Лиске умер в 04:00 мск в больнице после падения из окна.
Как сообщает Life, актер выпал с пятого этажа. Подробностей не приводится.
Лиске родился в 1982 году в американском городе Денвер. Он окончил школу-студию МХАТ. В 51-м эпизоде сериала «Интерны» Лиске сыграл пациента Эдварда.
Также он сыграл в фильмах «Иван Грозный», «Дневник доктора Зайцевой» и сериале «Частица Вселенной», который еще не вышел на экраны.
В МХТ Лиске играл в спектакле «Белая Гвардия».
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