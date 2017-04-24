В Москве погиб снявшийся в сериале «Интерны» актер

В Москве скончался актер Казимир Лиске, снявшийся в сериале «Интерны». Об этом в Facebook сообщила его агент Рэйчел Якубович.

Агентству ТАСС она уточнила, что Лиске умер в 04:00 мск в больнице после падения из окна.

Как сообщает Life, актер выпал с пятого этажа. Подробностей не приводится.

Лиске родился в 1982 году в американском городе Денвер. Он окончил школу-студию МХАТ. В 51-м эпизоде сериала «Интерны» Лиске сыграл пациента Эдварда.

Также он сыграл в фильмах «Иван Грозный», «Дневник доктора Зайцевой» и сериале «Частица Вселенной», который еще не вышел на экраны.

В МХТ Лиске играл в спектакле «Белая Гвардия».