24 апреля 2017, 11:49
В Кремле заявили об уважении выбора французов в первом туре
Российские власти с уважением относятся к выбору французских избирателей, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал итоги первого тура президентских выборов во Франции, по итогом которого во второй тур вышли основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон (23,75% голосов) и лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (21,53%).
«Мы с уважением относимся к выбору французов. Являемся сторонниками выстраивания добрых взаимовыгодных отношений», — отметил Песков.
Второй тур президентских выборов пройдет 7 мая.
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