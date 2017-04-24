В Кремле заявили об уважении выбора французов в первом туре

Российские власти с уважением относятся к выбору французских избирателей, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал итоги первого тура президентских выборов во Франции, по итогом которого во второй тур вышли основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон (23,75% голосов) и лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (21,53%).

«Мы с уважением относимся к выбору французов. Являемся сторонниками выстраивания добрых взаимовыгодных отношений», — отметил Песков.

Второй тур президентских выборов пройдет 7 мая.