Кремль заявил о доверии Кадырову в вопросе преследования геев

Кремль заявил, что у него нет оснований не доверять информации об отсутствии притеснения геев от главы Чечни Рамзана Кадырова, которую тот представил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в администрации президента не видят оснований для того, чтобы Кадыров мог представить какую-то неверную информацию. «Дело в том, что помимо всего прочего, президент руководствуется информацией, которую он получает по линии специальных служб, правоохранительных органов, федеральной службы безопасности. И каких-либо обращений граждан, о которых указывается в упомянутом вами сообщении СМИ, не было, и поэтому у нас нет никаких оснований говорить о наличии тех фактов, о которых упоминается», —отметил он.

Кроме того, как отметил Песков, сам глава Чечни квалифицировал все сообщения СМИ как клевету, «и до тех пор, пока не будет каких-то персонифицированных заявлений на этот счет, не абстрактных обезличенных, а персонифицированных, мы не имеем никаких оснований не доверять главе республики».